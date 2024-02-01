Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gün içerisinde otobüs durakları, banka önleri, kuyumcuları sürekli dolaşarak vatandaşların şüpheli bir durumda olup olmadığını gözlemlerken aynı bölgede vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el ilanı dağıtarak vatandaşları uyarıyorlar. Polis ekipleri tarafından uygun görülen noktalara uyarı posterleri asılıyor.



Son dönemde kendilerini polis, asker, savcı gibi kimliklerle arayarak vatandaşların adlarının terör örgütlerine yardımda kullanıldığı ve bu işin çözülmesi için para vermeleri gerektiği gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığını hatırlatan ve bu konuda vatandaşa “Uyanık olun. Savcı, Polis ve Asker sizden para istemez. Bu tür telefonlar aldığınızda hemen konuşmayı keserek durumu 112 acil telefonuna arandığınız numarayı da söyleyerek bildirmeniz gerekmektedir. Bu sayede dolandırıcıların yakalanması kolay olacaktır” denildi.



Çorum’da Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Eğridere Kuyumcular Çarşısı, Kubbeli Caddesi gibi kentin işlek yerlerindeki bankalar, ATM ve kuyumcu önlerinde broşür dağıtan ekipler internet üzerinden alışveriş yaparken, tatil turları alırken, oto kiralama hizmeti alırken dikkatli olunması, link içerikli mesajlara yanıt verilmemesi, sahte icra takibi mesajlarına kanılmaması gibi uyarılarda da bulundu.