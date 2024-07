Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde bulunan Özel Gülen Yüzler Bakım Merkezi'nde hayatını sürdüren İdris Nebi Yılmaz (62), doğuştan görme ve zihinsel engelli. Bakım merkezi çalışanlarının içine kapanık ve konuşmayı sevmeyen birisi olarak tanımladığı Eryılmaz, duygularını flütle ifade etmeyi tercih ediyor. Doğuştan görme engelli olmasına karşın hayata tutunan ve çocuk yaşlarda çobanlık yapan teyzesinin oğlunun kavalıyla kendi kendine üflemeli çalgıları çalmayı öğrenen İdris Nebi Eryılmaz, yaklaşık 50 senedir duygularını flütle ifade ediyor. Uyurken bile yanından ayırmadığı flütü ile hemen hemen her şarkıyı çalabilen Eryılmaz'ın azim ve başarı gerektiren yeteneği görenleri kendisine hayran bırakırken, bakım merkezindeki diğer hastalara da moral oluyor.

“BÜTÜN HİSLERİNİ SİZE FLÜTLE AKTARABİLİR”

Bakım merkezinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Hazal Sivri, “Burası bir engelli bakım merkezi, çoğunlukla zihinsel engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Genel olarak buradaki vatandaşlarımızın hepsi ağır zihinsel engelli kategorisinde. Burada bu tür etkinliklere katılabilen sayılı hastamız var. Hepsi katılamıyor maalesef. Biz bu etkinlikleri geliştirebilmek için kursiyer hocamızla birlikte burada etkinlikler yapıyoruz. İdris amca çok konuşmayı seven, muhabbet etmeyi seven birisi değil ama bütün hislerini flütle dökmeyi seviyor. Tamamen bütün hislerini flütle size aktarabilir. Çok acıklı da çaldığı oluyor zaman zaman. Onun kendini ifade etme şekli flüt olmuş. Bundan da mutluluk duyuyor. Misafirlerle flütle iletişime geçiyor bir nevi. Onlar beğendikçe daha mutlu oluyor” dedi.

“HER ŞARKIYI ÇALABİLİYORUM”

Sadece flüt değil kaval ve üflemeli çalgıların birçoğunu çalabildiğini ifade eden İdris Nebi Eryılmaz, “Flüt çalmaya çocukluğumda başladım. Teyzemin oğlunun kavalı vardı, onunla öğrendim, devam ettim gittim. Her şarkıyı çalıyorum kafama göre” diye konuştu.

