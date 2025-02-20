Dodurga ilçesinde öğrencilere bilişim suçları hakkında bilgi verildi.

Dodurga İlçe Emniyet Amirliği’nce gençlerin sanal ortamda suç işlemeleri ya da işlenen suçlardan ötürü mağdur olmalarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ekipler, okulları ve gençlik merkezlerini ziyaret ederek öğrencilere bilişim suçları, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, zorbalık gibi konularda bilgi verdi.

Ziyaretlerde ayrıca okul ve gençlik merkezlerine güvenli internet kullanımı ve bilişim suçları hakkında bilgi içeren afişler asıldı.

Editör: AA AJANS