31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından ilimiz Dodurga İlçesi’ndeki seçmenler kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı İsmail Çetinkayı’yı seçti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Dodurga İlçesindeki seçmenler kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı görevine İsmail Çetinkaya seçildi.

İsmail Çetinkaya 810 oy alarak başkanlığa seçilirken AK Partili Mustafa Aydın 665 oy alırken, İyi Partili Alim Kısa 213, Yeniden Refah Partili Hasan Şahin ise 69 oy aldı.

Editör: Haber Merkezi