T.C.

ÇORUM İLİ

DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Madde 1. İlçemiz Esentepe Mahallesinde 497 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan TKİ Genel Müdürlüğüne ait Sosyal Tesisler dahilinde kalan 1014,00 M2 Oturma alanına sahip (Zemin +1. Kat Kapalı Alan) eski Misafirhane ile, 2400m2 oturma alanına sahip Havuz Sosyal Tesislerine ait yapıların, yıkımdan çıkacak Geri Dönüşümü olan enkaz malzeme karşılığı Yıkımının ve enkazının taşınması işi ihale edilecektir.

Madde 2. İhale, 18.12.2023 tarihinde pazartesi günü saat 14.00’da Dodurga Belediye Başkanlığı Hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dahilinde Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3.Tahmin edilen Muhammen bedel; KDV Dahil 350.000,00-TL (Üçyüzellibin lira) olup, bu bedel üzerinden 10.500,00-TL geçici teminat alınacaktır.

Madde 4.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi ile, Tebligat için adres bildirimi,

2. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

4. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

5. Bina yıkım işleri yapabileceğine dair, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış en az “ Y3 Sınıfı Yıkım Müteahhitliği” belgesine ve iş yerlerinin faaliyetini belirleyen yıkım işine uygun NACE Koduna sahip olduğunu belgeleyen Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlardan yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Bina yıkım işleri yapabileceğine dair, iş yerlerinin faaliyetini belirleyen yıkım işine uygun NACE Koduna sahip olduğunu belgeleyen )faaliyet belgesi ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış en az “ Y3 Sınıfı Yıkım Müteahhitliği” belgesi,

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7. Tebligat için adres bildirimi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

Madde 5- İstekliler en geç 18.12.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14,00’a kadar Belediye Başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

Madde 6- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Fen İşlerinden temin edebilirler

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 29.11.2023