CHP önceki dönem İl Başkan Yardımcısı, Diş Hekimi Dr. Ferda Suiçmez’in oğlu Evren, Dilara Açık ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Aygerim – Ferda Suiçmez çiftinin oğulları Evren ile Neslihan – Cengiz Açık çiftinin kızları Dilara’nın nişan törenleri Antalya Porto Bello Hotel’de gerçekleştirildi.

Genç çift, birbirlerinin nişan yüzüklerini takarken, kurdelayı ise CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız kesti. Ailesiyle birlikte nişan törenine katılan Tahtasız, genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Editör: UĞUR GÖRKEM