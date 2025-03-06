CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’ın yönetiminde yapılan toplantıda; İl Eğitim Sekreteri Garip Özgür, Merkez İlçe Eğitim Sekreteri Mustafa Eker, Parti Eğitmeni Arslan Kaya ve İl Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mahmut Bayatlı tarafından 3 Mart Devrim Yasaları ile ilgili birer sunum yapıldı.

Söyleşi programına; CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, önceki dönem il başkanları ile bazı parti yöneticileri katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, 3 Mart Devrim Yasalarının öneminden bahsederek, katılımcıları aydınlatan sunumları nedeniyle Özgür, Eker, Kaya ve Bayatlı’ya teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK