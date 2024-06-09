Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) girecek öğrencileri yolcu etti.

Üniversite sınavına girecek öğrencilere Sungurlu Belediyesi tarafından ücretsiz araç tahsis edildi. Öğrencileri Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik uğurladı.

Başkan Dere, öğrencilere sınavda başarılarak dileyerek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine katılmak üzere Çorum'a yolcu ettik. Rabb'im; yollarını, bahtlarını açık, zorlarını kolay etsin. Sınava girecek olan tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Öğrencilere belediye personelleri tarafından çikolata ve su ikramı yapıldı. Eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına giriş esnasında sıkıntı yaşamamaları için öğrencilerin sınav yerlerine kadar araçlarla ulaştırılmaları sağlandı.

Editör: HABER MERKEZİ