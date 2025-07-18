Denetimli serbestlikten yararlanan eski hükümlü ve yükümlülerin Sungurlu’daki Gold Force Barut Fabrikası’nda çalıştırılmasına ilişkin protokol, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında imzalandı.

Törende konuşan Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan: “Zaman zaman Cumhuriyet Başsavcılığımız ile kamu kurumları arasında işbirliği protokolleri imzalıyoruz. Bu protokollerle yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak cezalarının infaz edilmesini sağlıyoruz. Yine çeşitli mesleki eğitimler almalarını sağlayarak iş sahibi olmalarına vesile oluyoruz.” Derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şekilde bir adım daha ileriye giderek yükümlülerimizin topluma kazandırılması, başta kendilerine, ailelerine, topluma faydalı bireyler haline gelmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda bize desteklerinden dolayı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’ya, şirket çalışanlarına, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün çalışanlarına, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahlatcı Holding ile yapmış olduğumuz bu işbirliği protokolü bizim açımızdan olumlu bir referans olacaktır. Diğer iş insanları ve şirketler tarafından da protokol taleplerimiz karşılık bulacaktır.”

“Ben de böyle bir faaliyette bulunduğu için öncelikle Başsavcımı çok takdir ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Bunu isteyerek severek yapıyoruz.” Diyen Ahmet Ahlatcı da şunları söyledi: “Bizim yedi bin çalışanımız var, yedi bin çalışanımız içerisinde kendilerinin uygun göreceği bize de uygun olan mahkûm arkadaşların holdingimizin herhangi bir tarafında çalışmasını biz de istiyoruz. Bunu hem bir sosyal sorumluluk olarak düşünüyoruz, hem de hayır işi olarak düşünüyoruz. Tüm iş adamlarını da bu mahkûm arkadaşlardan bünyelerine uyan ne kadar arkadaş varsa alıp çalıştırmalarını istiyorum.”