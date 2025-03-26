Sahuru Çorum'da yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Seymen, Hasan Hüseyin Bozok, Ufuk Karcı ve parti yöneticileri eşlik etti.

Davutoğlu ve beraberindeki heyete Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu ev sahipliği yaptı.

Sahurda Çorum'a misafir olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de son dönemde yaşananları değerlendirdi.

Bölgedeki misafirperverliğe teşekkür eden Davutoğlu, Çorum teşkilatlarıyla istişarelerde bulundu.

Ayrıca Davutoğlu, partiye yeni katılan isimlere Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş eşliğinde rozetlerini taktı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR