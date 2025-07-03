İLAN

T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/84 Esas

DAVACI: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI: ELMACILAR EMPRENYE ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı Elmacılar LTD. ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle, davalı şirket Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 04/04/2024 - 07/04/2025 tarihlerinde yapılan açık artırmalı dikili ağaç e-satış ihalesine katılmış ve 165 parti numaralı 55,525 metreküp ve 78 parti numaralı 61,707 metreküp emvaller davalıya ihale olunmuş, ihalesi üzerinde kalan emvallerin tebligata rağmen satışını yaptırmayarak bedelinin zamanında ödenmemesi ve daha düşük bedelle satılması nedeniyle dava edilmiş olup, düzenlenen dava dilekçesi, davalı şirkete tebliğe çıkarılmış, ancak şirketin kayıtlı mersis ve GİB adresine yapılan tebligatlar muhataba ulaştırılamadan "muhatap adresi değiştirmiş", "yeni adres bulunamadı" gerekçeleriyle iade edilmiştir.

Adresin güncellenmemiş olması sebebiyle dava dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi, 7201 sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Davalı şirketin, tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde cevap dilekçesi sunması gerektiği, aksi halde yargılamaya HMK 128 vd. Maddeleri uyarınca cevap dilekçesi sunulmamış sayılarak devam edileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.