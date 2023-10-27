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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü dolayısıyla yayınladıkları mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın büyük coşkusu, gururu ve heyecanı içindeyiz. Bir asrı geride bırakırken, Cumhuriyetimizin sağlam temellerinden aldığımız sorumluluğu, daha da büyüterek sürdürme azmiyle doluyuz.” ifadesini kullandılar.

İstiklal Savaşı’nın ardından 29 Ekim 1923’te millet egemenliğine dayalı Cumhuriyet’in ilan edildiğini vurgulayan Karadaş ve Başaranhıncal, “Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Milletimizin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir.” değerlendirmesini yaparak şöyle dediler:

“Milli egemenlik çatısı altında; ırk, din,dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, milletin kendi egemenliğini kullandığı devlet yapısıdır.

Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız.”