Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından sosyal sorumluluk kapsamında, SMA Tip 1 hastası minik Gökçe için anlamlı bir kermes düzenlendi. Okulun idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin gönülden katkı sunduğu etkinlik büyük ilgi gördü.

Kermese İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, Şube Müdürleri Hacı Hüseyin Asar, Arslan Arslan ve Nusret Muçen ile Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın da katılarak destek verdiler.

Toplumsal duyarlılığın güzel bir örneği olan bu etkinlikte elde edilen gelir, Gökçe'nin tedavisine katkı sağlamak üzere kullanılacak.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK