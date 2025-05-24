Derneğin yönetim kurulu üyeleri Mehmet Güley ve Mustafa Bayrak’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında konuşan Müdür Bilgili, sivil toplum kuruluşlarına her türlü desteği sunduklarını ve derneklerin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Yeni uygulamaya giren DERBİS sisteminde yaşanan uyum sürecinin zaman alabileceğini ifade eden Bilgili, bu süreçte Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği proje çağrılarına dikkat çekerek, Çorum’daki derneklerin mutlaka proje üretip bakanlığa sunmaları gerektiğini vurguladı.

ORGADER Başkanı Duran Atak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Bilgili ve ekibine teşekkür etti. Atak, dernek olarak topraksız tarım ve tıbbi aromatik bitkiler alanında proje hazırlıkları yaptıklarını ve projelerini DERBİS sistemi üzerinden sunacaklarını belirtti.

Atak, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden bugüne kadar hem bilgi hem de davranış anlamında sürekli destek aldıklarını ifade ederek, “Her zaman yanımızda olduklarını hissediyoruz. Sorunlarımızda bize her konuda yardımcı oldular” dedi.

Editör: Haber Merkezi