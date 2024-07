Geçtiğimiz günlerde ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan’ın sanayi sitesinde birlik ve beraberlik temalı, fuar organizasyonu düzenleyeceklerini açıklaması üzerine, Oda Başkanı Necmettin Uzun, uzun yıllardır sanayi ve sanayici için yapılan her güzel çalışmanın destekçisi olduğu gibi bu organizasyona da desteğinin tam olduğunu söyledi.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Necmettin Uzun’a fuar organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun’un sanayi ve sanayici için uzun yıllardır vermiş olduğu çaba ve gayreti görmemelerinin mümkün olmadığını belirten Pehlivan, “Kıymetli başkanımız esnaf kimliği ve başkanlık kimliği dışında esnaf ile iç içe olarak dertleri ile dertlenerek bizlerin her zaman abisi olmuştur. Bugün yine her zamanki gibi esnafın yanında olduğunu göstermiştir. Kendilerine birlik beraberlik çağrımıza duyarsız kalmadığı için şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim” dedi.

Editör: Haber Merkezi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Oda Başkanı Uzun ise, “Yapılacak olan fuar organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçen başta ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve katılacak olan tüm tedarikçi firmalara teşekkür ederim. Ayrıca yapılacak olan bu organizasyonun sanayi sitemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.