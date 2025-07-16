Çorum'un Alaca ilçesinde “ölüm kavşağı” olarak bilinen Tokat-Ankara-Yozgat-Çorum yolu istikametine Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kazandırıldı.
Yozgat-Çorum-Tokat-Ankara Çevre Yolu Kavşağı’nda sinyalizasyon ve flaşör çalışmaları tamamlandı ve EDS sisteminin kısa sürede devreye alınması bekleniyor.
Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan yaptığı açıklamada; "İlçemizin uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen, birçok canımızı kaybettiğimiz Tokat - Ankara, Yozgat - Çorum yolu istikametine Elektronik Denetleme Sistemini kazandırmış bulunuyoruz." dedi
EDS sistemiyle birlikte trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi