Çorum, yarışmaya 31 proje ile katıldı ve bunlardan 5’i bölge finaline yükseldi. Çorum Bilim Sanat Merkezi üç projeyle bölge yarışmasına katılmaya hak kazanırken, Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi bir proje ile, Şehit Osman Aslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ve Özel Elit Koleji Ortaokulu ise ortak bir projeyle bölge finallerinde yer alacak.

Yarışmanın proje sergisi, 7-9 Nisan 2025 tarihlerinde Samsun’da yapılacak, ödül töreni ise 10 Nisan 2025’te Samsun’da gerçekleşecek.

Editör: Haber Merkezi