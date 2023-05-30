Çorum’da Nisan ayında 107 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapılırken, 4 aylık ihracat 491 milyon dolar oldu.

Türkiye’de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 17,2 azalırken ithalat yüzde 3 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Nisan ayında yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan, 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında yüzde 79,1 iken, 2023 Nisan ayında yüzde 68,9'a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 32,9 arttı. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artarak 32 milyar 684 milyon dolardan, 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi. Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

BÖLGE İLLERİNDEKİ İTHALAT VE İHRACAT

Çorum Nisan ayında 107.3 milyon dolarlık ihracatına karşılık 163,3 milyon dolarlık ithalat yaparken, bölge illerinden Samsun’da Nisan ayı ihracatı 95,1 milyon dolar, ithalatı 137.5 milyon dolar; Tokat’ta Nisan ayı ihracatı 2,1 milyon dolar, ithalatı 1,6 milyon dolar; Amasya’da ise Nisan ayı ihracatı 14,9 milyon dolar ve ithalatı 3,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre Çorum Ocak ayında 119 milyon 511 bin, Şubat’ta 95 milyon 663 bin, Mart’ta 169 milyon 210 bin ve Nisan’da 107 milyon 322 bin dolar olmak üzere toplam 491 milyon 706 bin dolarlık ihracat yaptı. Ayrı dönemde Çorum’un ithalatı ise 1 milyon 593 milyon 549 bin dolara yükseldi.