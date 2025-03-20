İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlular Federasyonu, Maltepe Belediyesi Seyirtepe Tesisleri’nde iftar yemeği düzenledi.

Federasyon Başkanı Ercan Koşar ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akmaz’ın öncülüğünde organize edilen iftar yemeğine, Çorumlular büyük ilgi gösterdi.

Program sonunda, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ ve etkinliğe destek veren diğer yetkililere teşekkür edildi.

Sanatçılar Ahmet Denizer, Ali Gürsoy ve Zahide Demir’le müzikli bir Ramazan akşamı hep birlikte paylaşıldı.