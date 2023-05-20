Eskişehir’de yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Utku Akın Kızıltepe’nin kaleme aldığı “İki Uzaylı’nın Maceraları” kitabının devamı da yayınlandı.

KURGULADI, YAZDI VE ÇİZDİ

Sağlık emekçisi bir babanın ve eğitimci bir annenin oğlu olan Utku Akın, kendi yaş grubuna hitap eden macera kategorisinde yer alan kurgusunu, çizimlerini tamamen kendisinin hazırladığı ilk kitabı ile hemşehrilerinin gurur kaynağı oldu. Kızıltepe’nin serüvenin devamını kurguladığı 2. kitabı “İki Uzaylının Maceraları Geçiş Portalı” isimli kitabı da yakın zamanda okurlarla buluştu. BİLİM SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİSİ

Sevimli yazar Utku Akın Kızıltepe 2011 yılında Çorum’da doğdu. Şu an Eskişehir Murat Atılgan Ortaokulu 7. sınıf ve aynı zamanda Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi.

ESER, TÜM YURTTA SEÇKİN KİTAPÇILARDA

Kızıltepe’nin kitapları başta yayıncı kuruluş Cinius Shop olmak üzere farklı birçok alışveriş sitelerinde satışa sunuldu.