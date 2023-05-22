Mayıs ayı içerisinde Samsun’da bir yayınevi tarafından basılan kitapların dizgisinden kapak tasarımına kadar teknik çalışmalarını şairin torunları; Nisan İrem Kılınç, Deniz Öztürk, Ezgi Deniz Purtul, Emel Gülsüm Purtul, Duygu Öztürk ve Eklil Bulut Kılınç gerçekleştirdi.

“DİLLERDEN DE DÜŞMEZ ÇORUM HERİSİ

SORSALAR DERDİM ÇORUMLUYUM HERİ”

1952 yılında Çorum merkeze bağlı Eymir Köyünde dünyaya gelen Mehmet Dinler, şiir yazmaya gençlik yıllarında başladı. Şiirlerini hece vezni ile yazan şair, gezgin şairler arasında yer alıyor.

İl ve ilçelerde insanların güncel yaşamlarını şiirlerine konu edinen Şair Mehmet Dinler, Çorum ve çevresinde şair ve terzi sevecen olarak tanınıyor.

Aynı zamanda çevresinde hayırsever olarak da bilinen Şair Mehmet Dinler, yaşamını Çorum merkezde sürdürüyor.

Kaleme aldığı şiirlerini büyük bir özenle defterlerde toplayan Şair Mehmet Dinler, aradan geçen yıllar sonra bu çalışmalarını kitaplaştırmayı gerçekleştirdiğini belirtirken, bu süreçte emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.