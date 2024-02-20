Belediye Sanat Galerisi’nde açılan sergiye öğrenciler ve sanatseverler geniş katılım sağladı.

Serginin açılışında konuşan ressam Ezgi Oran, sergiyi açtığı öğrencileriyle yaklaşık 9 yıldır bir arada olduklarını söyledi. Öğrencilerinin hobi olarak başladıkları yolculuğu geliştirerek bu noktalara kadar getirmelerinin kendisi için büyük gurur verici olduğunu dile getiren Oran, onlara teşekkür etti.

Oran ayrıca serginin açılmasına katkı sağlayanlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ezgi Oran ve öğrencilerinin 45 yağlıboya tablosunun yer aldığı karma sergi 4 Mart’a kadar açık kalacak.

EZGİ ORAN KİMDİR?

Ezgi Oran, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü Neşe Erdok Atölyesi mezunu. Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılına kadar İstanbul’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdü, Mahir Güven Resim Atölyesi asistanlığını yaptı.

2014 yılında eşiyle birlikte Çorum’a gelerek Baykuş Resim Atölyesi’ni kurdu.