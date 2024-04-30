Ünlü ressam Bünyamin Balamir, Çorum Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Bir Hitit Masalı” konulu resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergiye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş, AK Parti İl Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılışı öncesinde ressam, şair ve yazar Bünyamin Balamir güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Balamir, serginin açılmasına katkı sağlayanlara ve özellikle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, “Sayın Aşgın’ın sanata olağanüstü destekleri var, hep yanında olarak birlikte Çorum’u yücelttik. İlginç bir tesadüf de oldu, birkaç resim fazla geldi sergi salonuna tam 51 resim sığdı. Olağanüstü bir tesadüf. 51 rakamı bundan sonra uğurlu rakam olarak göreceğim. Çorum’da sizlerle olmaktan her zaman mutluluk duyuyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında ressam Bünyamin Balamir’i tebrik etti ona hediye takdim etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Ressam Balamir, eserleri hakkında bilgi verdi.