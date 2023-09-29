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Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, emekçi kadınlarla bir araya geldi.

Mahalleli hanımların davetine icabet eden Sarıyüce, hanımların misafirperverliği ile karşılandı.

Hanımların taleplerini ve isteklerini dinleyip Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in selamlarını ileten Sarıyüce, "Elimizden geldiği kadar cefakar ve vefakar kadınlarımıza destek olacağız. Güçlü kadın, güçlü bir gelecek demektir" sözlerini kullandı.

Çorum’un tüm ilçe ve köylerinde olduğu gibi Sungurlu’da da kadınların yufka ekmek yapma çalışmaları devam ediyor.

Kadınlar, genellikle imece usulü ile tandırda yufka ekmek yaparak, ekmeklerin kater şeklinde istifleyip 3 ile 6 ay arasındaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah erken saatlerde ekmek yapmaya başlayan kadınlar, yufka ekmekleri 6 ay boyunca tüketebiliyor.

Sofraların vazgeçilmezi yufka ekmek, damak tadının tercihi oluyor.