Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan senaryoya göre; Ecemiş Fay Hattı'nda merkez üssü Tarsus olan 7 büyüklüğünde, Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkilendiği deprem tatbikatı yapılacak. Tatbikat, 24 saat gerçek zamanlı olarak icra edilecek.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, afetlere ve acil durumlara hazırlık amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müdahale tatbikatlarının planlama ve icrasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik doğrultusunda 12 Eylül'de Mersin'de gerçekleştirilecek TAMP Mersin Bölge Düzeyi Tatbikat Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını söyledi. Tatbikatların, ilgili kurumların her daim hazırlıklı olmaları ve gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yerine getirmesi açısından önemli bir imkan olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bu hazırlık sürecinin yakın iş birliği ve koordinasyon içinde en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. TAMP kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşların konunun önemine binaen azami hassasiyetle üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

24 SAAT SÜRELİ GERÇEK

ZAMANLI TATBİKAT

Mersin'de 12 Eylül'deki TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı kapsamında AFAD Başkanlığı’nca hazırlanan senaryoya göre; Ecemiş Fay Hattı'nda merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde, Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkilendiği bir deprem tatbikatı yapılacağını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti: “Bu kapsamda ilimize Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin gelmesi planlanmaktadır. Mersin, Niğde, Adana ve Konya'da eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan deprem tatbikatı ilimizde seviye 3 olarak belirlenmiştir. TAMP Mersin planındaki Afet Gruplarında görevli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin, ilgili kaymakamlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Çamlıyayla ilçelerinde 12 Eylül 2024'de saha tatbikatı yapılması planlanmaktadır. Tatbikat 24 saat gerçek zamanlı olarak icra edilecek. Tatbikatta; enkazda arama kurtarma, sanayi yangını, tahliye, trafik kazası, beslenme, hasar tespiti, zarar tespiti, altyapı çalışmaları, enerji ve haberleşme çalışmaları, ayni bağış depo çalışmaları, psikososyal destek çalışmaları icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca masa başı çalışmaları da Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden icra edilecek”

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından TAMP ve AYDES hakkında bilgilendirme sunumlarının yapıldığı toplantıda, acil durum müdahale planlama esasları, acil durum müdahale süreci, acil durum müdahale planın takibi, geliştirilmesi, güncelleştirilmesi, acil durum müdahale sürecinin eğitim, talim ve tatbikatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve TAMP kapsamındaki STK temsilcileri katıldı.

Editör: İHA AJANS