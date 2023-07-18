Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

ÇORUM’DAN GİDENLER

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin kararnamesi ile Çorum’dan giden ve gelen hakim ile savcıların isimleri ise şu şekilde açıklandı: Kararname ile Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Derya Özkan Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği’ne, Çorum Hakimi Arif Alemdar Şanlıurfa Hakimliği’ne, Çorum Cumhuriyet Savcısı Asım Aydoğan Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na, Çorum Cumhuriyet Savcısı Aykut Balcı Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Memduh Can Arıkan Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na, Çorum Cumhuriyet Savcısı Sevilay Yıldız Arıkan Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na, Çorum Hâkimi Muammer Çetin Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na, Çorum Hâkimi Öznur Çetin Mardin Hâkimliği’ne, Bayat(Çorum) Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Ömer Faruk Kızılkar Diyarbakır Hâkimliği’ne, Sungurlu Hâkimi Anıl Mert Demireğen İstanbul Hâkimliği’ne, Çorum Hâkimi Hulusi Gül Ankara Hâkimliği’ne, Çorum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bilkay Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığı’na, Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcısı Furkan Şahin Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

ÇORUM’A GELENLER

Kararname ile Kırıkkale Hakimi İlyas Pehlivan Çorum Hakimliği’ne, İzmir Hakimi Dr. Halil Güner Çorum Hakimliği’ne, Samsun Cumhuriyet Savcısı Vahdettin Taşkıran Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na, Sivas Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ethem Baba Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na, Adalet Başmüfettişi Mehmet Çağlar Çorum Hakimliği’ne, Gaziantep Hâkimi Resul Okulu Çorum Hakimliği’ne, Gaziantep Hâkimi Ahmet Gökhan Burkaş Çorum Hakimliği’ne, Gaziantep Hâkimi İnci Burkaş Çorum Hakimliği’ne, Van Cumhuriyet Savcısı İsa Kahraman Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Tolga Kiremitci Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na, Diyarbakır Hâkimi Pembe Dağdeviren Çorum Hakimliği’ne, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Hasan Tonbul Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.