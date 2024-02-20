TÜİK verilerine göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde1’ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye’de Ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 457 bin 291 oldu. Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 218 bin 722 oldu. Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 142 bin 430 oldu.

Öte yandan ülke genelinde Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 13,8'i dizel, yüzde 11,4'ü hibrit, yüzde 7,0'ı elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı araçlar oluşturdu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 333 bin 952 adet otomobilin ise yüzde 35,5'i dizel, yüzde 33,3'ü LPG, yüzde 28,9'u benzin, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli olarak dikkat çekti.

Ayrıca Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 38,4'ü gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 12,4'ü mavi, yüzde 11,7'si siyah, yüzde 6,5'i kırmızı, yüzde 2,3'ü yeşil, yüzde 1,3'ü turuncu, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renkli olarak kayıtlara geçti.

Editör: SELDA FINDIK