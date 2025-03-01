Çorum Belediyesi’nin “Geleneksel Ramazan” etkinlikleri kapsamında Ramazan’ın vazgeçilmezi haline gelen Hacivat-Karagöz gölge oyunu, palyaço, meddah ve orta oyunu, tasavvuf konserleri ve ilahi dinletileri, çocuklar için tekne orucu gibi etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, bugün (1 Mart 2025 Cumartesi günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından çocukların Sertaç Abisi “Dijital kardeşlik Hareketi” programıyla başlayacak. Aynı gün saat 21.00’de ise Bedesten yanında bulunan Çorum Park’ta Ramazan Akşamları programı gerçekleştirilecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Bu kapsamda 6 Mart 2025 akşamı saat 21.00’de Şiir ve Ezgi Gecesi’nde İbrahim Sadri, Bünyamin Topçuoğlu ve Dr. Agah Terzi Çorumlularla buluşacak. 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 13.30’da Buhara Kültür Merkezi’nde Çocuklar için Tekne Orucu etkinliği, 7, 8, 14, 15, 21 ve 28 Mart 2025 günleri saat 21.00’de Ramazan Akşamları programları, 22 Mart 2025 Cumartesi akşamı saat 21.00’de Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci, 25 Mart 2025 Salı akşamı aynı saatte Ubeydullah Sezikli ve Mehmet Kemiksiz ile Tasavvuf Konseri-İlahi Dinletisi etkinlikleri gerçekleştirilecek.