Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan bayramlaşma töreni Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il ve milletvekilleri adayları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları, oda başkanları, muhtarlar, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve Tufan Köse yaptıkları konuşmada tüm Çorum halkının bayramlarını kutladı.

VALİ ÇİFTÇİ: BAYRAMI BU SENE HÜZÜNLÜ İDRAK EDİYORUZ

Vali Mustafa Çiftçi ise yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını ve tekrarına eriştirmeyi diledi. Allah’tan sağlık ve huzur içerisinde hep beraber yaşamayı nasip etmesini temenni etti. Bayramların yakınlaştırdığını ve millet olma şuurunu derinden hissettirdiğini vurgulayan Çiftçi, “Bayramlarımız toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı günlerdir. Bu sene Ramazan bayramını biraz hüzünlü idrak ediyoruz, 6 Şubat tarihli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah devletimize milletimize bir daha böyle acı günler göstermesin.” dedi.

Vali Çiftçi bölgede 2 ay görev yapmış biri olarak çok zor tablolarla karşılaştığını ve bugün de deprem bölgesine gideceğini, haftasonunu depremzedelerle birlikte geçireceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Protokol, katılımcılarla bayramlaştı.

Nurdan AKBAŞ