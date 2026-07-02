Program çerçevesinde katılımcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesindeki alanlarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev alacak. Yaklaşık 10 ay sürecek programın 13 Temmuz’da başlayacağı ve 7 Mayıs 2027 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Başvurular 2-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekilişi ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Programın ilk dört haftasında haftada 5 gün uygulanacağı, sonraki süreçte ise haftada en fazla 3 gün çalışma yapılacağı ifade edildi. Katılımcılara çalıştıkları her gün için günlük net 1.375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağı, ancak emekliliğe yönelik sigorta primi yatırılmayacağı belirtildi.

Başvuruların ALO 170 hattı, İŞKUR mobil uygulaması ve İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği kaydedildi. Adayların başvuru sırasında sistem üzerinden program numarası olarak “20452”yi seçmeleri gerekiyor.

Programa katılmak isteyenlerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını doldurmuş bulunmaları ve belirlenen diğer şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca aynı hanede yaşayanların toplam gelirinin belirli sınırı aşmaması ve başvuru sahiplerinin aktif sigortalı olmaması şartı aranıyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ