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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verisini açıkladı.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaşırken, Çorum’un geliri ise 53 milyar 320 milyon TL oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı yüzde 30,4 ile İstanbul aldı. İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,9'unu oluşturdu.

KOCAELİ İLK SIRADA

Kişi başına GSYH'de 2022 yılında, Kocaeli 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 287 bin 524 TL ile İstanbul ve 253 bin 501 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 TL ile Şanlıurfa, 55 bin 296 TL ile Ağrı ve 54 bin 272 TL ile Van son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2022 yılında on dört ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Bölgede ise Samsun 2022 yılında 155 milyar 507 milyon TL GSYH’ye ulaşırken, Tokat 46 milyar 908 milyon TL, Çorum 53 milyar 320 milyon TL ve Amasya ise 37 milyar 736 milyon TL GSYH’ye ulaştı. Çorum 2022 yılı GSYH’si ile 6 bin 126 dolar seviyesinde kişibaşı gelire ulaştı.