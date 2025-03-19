Bahabey Caddesi’ndebir arayagelen yüzlerce vatandaş, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganı ile Kadeş Barış Meydanı’na kadar slogan atarak yürüdü.

Vatandaşların meydanda toplanmasının ardından basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye'nin halkın secme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısı ile güne başladığını kaydederek, "Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu, halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur.

İKTİDARIN HEDEFİNDE MİLLET VAR

Bu millete top yekün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesi ile Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesi ile yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışı ile, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir" ifadelerini kullanarak, iktidarın seçimde kazanamayacaklarını anlayınca zorbalığa baş vurduklarını söyledi.

Hedef alınanın sadece CHP olmadığını belirten Solmaz, asıl hedefin millet olduğunu söyledi.

BU BİR DARBEDİR

Solmaz, "Erdoğan'ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı on seçim adayımız İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları ve toplumun her kesiminden yurttaşlar, bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır" diyerek bunun bir darbe olduğunu kaydetti.