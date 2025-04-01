Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla imza kampanyası başlattı.

Kadeş Barış Meydanı’nda açılan stantta yurttaşların kampanyaya ilgisi yoğun oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla “Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum” sloganıyla başlayan kampanyada ilk imzalar atılmaya başlandı.

Kadeş Barış Meydanı’nda açılan stantta yurttaşlar, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için imza attı.

Editör: HABER MERKEZİ