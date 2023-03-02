Belediye, 2022 yılında belediyecilik hizmetlerinde takdir toplayan çalışmalara imza attı. Öncelik gerektiren bölgelerden başlayarak şehrin tüm mahallelerinde girilmedik yol ve sokak bırakmayan Çorum Belediyesi, 2022 yılı faaliyet programı kapsamında yol ve üst yapı çalışmalarını gece gündüz yoğun bir tempoyla sürdürdü.

5 AYRI BAĞLANTI YOLU

Açtığı yeni yollarla şehrimizdeki trafik sorununa çözüm üretmeye devam eden Çorum Belediyesi, 2022 yılında 5 ayrı bağlantı yolu açacak halkın hizmetine sundu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahraman Çavuş Caddesi, Akpınar Caddesi, Çiftlik Pınarı Caddesi, Kuruçay Yolu ve Kuruçay TOKİ Yolunda açtığı bağlantı yollarıyla ulaşım konforunu artırmaya devam etti.

60 BİN TON ASFALT

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında 14 bin ton yama asfaltı, 46 bin ton büyük asfalt olmak üzere toplam 60 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Öte yandan 452 ton da sathi kaplama çalışması yapıldı.

33 BİN METRE BORDÜR 45 BİN M2 TRETUVAR

Yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra bordür ve tretuvar çalışmalarında da yoğun bir iş sezonunu geride bırakan Çorum Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde toplam 33 bin metre bordür, 45 bin m2 alanda tretuvar kaplaması gerçekleşti.

“2023’TE DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, nerede bir ihtiyaç varsa belediye olarak oraya hizmet götürmeye devam ettiklerini belirerek “2022 yılında da şehrin hemen her noktasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdü. Açtığımız yeni yollarla şehrimizin trafik yoğunluğu önemli ölçüde çözülme kavuşturmaya devam ettik. Ulaşım konforunu artırmak amacıyla gece gündüz çalışan ekiplerimiz yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden asfalt çalışmalarını sürdürdü. 2023 yılında da durmadan ve yorulmadan çalışarak hemşehrilerimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız.” dedi.



(Haber Merkezi)

