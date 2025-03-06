Çorum’da bir kıraathanede toplanan demirciler bugünden itibaren yevmiyelerini 3 bin lira olarak tespit etti.

Demirciler adına konuşan Zafer Başıbütün, tüm demircilerin birlikte hareket etmesini, fiyat konusunda ayrı ayrı hareket edilmemesini, hiç kimseye taviz verilmemesini isteyerek, “Birlikte hareket edersek kazanan biz oluruz. Demircilerin fiyatını kalfalar değil, ustalar belirler” dedi.

İnşaatlarda soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden çalıştıklarını, hayat pahalılığının artık canlarına tak ettiğini dile getiren demir ustaları ise, “Çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmaya, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Artık yevmiye fiyatı konusunda istikrar sağladık. Kimse ayrı hareket etmeyecek. Fiyatımız 3 bin liradır” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ