30 Mart'ta Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde bir restorana gelen

Mustafa D. (33) ve Nurettin Biçer (33) ile restoran sahibi Hüsnü Rıza T.(56) oğlu İlhami T.(26) akrabaları Hüsamettin T.(55) ve Abdulsamet T.(27) arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, kavgada bıçakla ağır yaralanan Nurettin Biçer, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hüsnü Rıza T., İlhami T., Hüsamettin T. ve Abdulsamet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İlhami T. ile Abdulsamet T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.