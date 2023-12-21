Çorum’da motorlu kara taşıtları sayısı Kasım ayı itibarıyla 90 bin 505'i otomobil olmak üzere 196 bin 064 oldu. Minübüs sayısı 2 bin 471 olarak açıklanırken; otobüs sayısı 999, kamyonet 24 bin 157, kamyon 5 bin 999, motosiklet 25 bin 210, özel amaçlı araç sayısı 459 ve traktör sayısı da 46 bin 264 olarak açıklandı.

Araç sayısı itibariyle Çorum, Türkiye genelinde 32. sırada bulunuyor.

TÜİK’e göre ülke genelinde Kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Marka bazında en çok kaydı yapılan 10 bin 428 araçla Renault olurken, ikinci 7 bin 843 araçla Fiat, üçüncü de 6 bin 991 araçla Volkswagen oldu.

Çorum’da Kasım ayında 4 bin 145 araç el değiştirdi. Bunlardan 2 bin 437 adedi otomobil olarak göze çarptı.