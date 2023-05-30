Belediye ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde başlanan binanın boşaltılması ve yıkım faaliyetleri öncesinde bölgeye gelen Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler uzun süre görevlilerle tartışarak yıkımı durdurmaya gayret gösterdi.

Bölgeye gelen Zabıta ve Polis ekipleri tarafından yıkımı yapacak ekiplerden uzaklaştırılan Şefkat Güler ve bazı vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları duyurularla seçim sonrası Belediye’nin ilk icraatının mahalle sakinlerinin kullandığı ibadethaneyi yıkmak olduğunu dile getirdiler.

Üç mahallenin kesiştiği noktada, yolun ortasında kalan ibadethanenin yıkımı ile ilgili sert ifadeler kullanan Şefkat Güler sosyal medyadan şu görüşlere yer verdi; “Yıkılıyoruz. Sesimizi duyan var mı? Çorum’da 7 şiddetinde depremi yaşıyoruz. Belediyemiz seçim sonrası ilk icraatı mahallemizin camiini yıkıyor. Sesimizi duyan var mı?!!!! Önce müştemilatları yıkıyorlar. Sonra ise halkın alınteri ile yapılmış Camiye sıra geliyor. Tahliye kararı, icra mahkemesinde sonuçlanmadığı halde ve yıkım kararı olmayan bir mahkeme evrakı ile yıkıyorlar. Avukatları aynen şu şekilde söylüyor. ‘Biz yıkalım karar Caminin lehine çıkarsa Belediyeye tazminat davası açarsınız’ diyor. Asrın felaketinde deprem yıktı. Çorumda ise Belediye yıkıyor. Biz çaresiz seyrediyoruz”