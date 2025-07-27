İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın koordinesinde kent genelinde ve ilçelerde 80 ekip, 517 personel ile 23 farklı noktada düzenlenen uygulamalarda 3337 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 1268 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrolde 77 araca 447 bin 467 lira ceza uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca hakkında arama kararı bulunan 2 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Arif Pehlivan, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşların rahat vakit geçirebilmek için park ve bahçelere yöneldiğini belirterek, "Onların huzur ve güvenliğinin sağlanması, emniyet ve asayişin temini için her zaman yaptığımız gibi uygulamalarımıza devam edeceğiz.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK

Amacımız vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil, huzur ve güvenliğinin temini anlamında onların yanında olduğumuzu, proaktif polislik anlamında önleyici tedbirler alma anlamında yanlarında olduğumuzu göstermeye çalışacağız" dedi.Pehlivan uygulamalar esnasında parklarda vakit geçiren aileler ve vatandaşlarla da sohbet ederek her zaman huzur ve güvenin temini için sahada olduklarını kaydetti.