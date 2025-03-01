Çorum Belediyesi, AK Parti Gençlik Kolları ve Kent Konseyi Gençlik Merkezi ev sahipliğinde 28 Şubat Sergisi açıldı.

Tarihi Çorum Meydanı’nda gerçekleştirilen serginin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, 28 Şubat 1997 tarihinde yaşanan sürecin Türkiye’nin demokratik gelişimine büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Bu sürecin siyasi iradenin gasp edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, toplumsal barışın zedelenmesi ve ülkenin geleceğine yönelik karanlık bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydeden Civan, “Çorum AK Parti İl Gençlik Kolları ve Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, 28 Şubat sürecinin ülkemizde bıraktığı olumsuz izleri bir kez daha hatırlatıyor, bu tür antidemokratik uygulamaların bir daha yaşanmaması için mücadele edeceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz.” dedi.