Kentte ikindi saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba köyü yakınlarındaki açık araziye yıldırım düştü.
Ardından bölgeden duman yükselmesi üzerine köylüler 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını, alevler ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Yangın yaklaşık 5 dekar alanda etkili oldu.
Öte yandan Dodurga ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınlarında yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın, yağışın başlamasıyla kendiliğinden söndü.
Yıldırımın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Editör: AA AJANS