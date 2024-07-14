Çok sayıda etkinlik ile kutlanacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili Çorum Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek. Saat 10.00’da Kültür Park’ta “15 Temmuz Şehitleri Milletin Zaferi Demokrasi Koşusu”, 10.00 ile 24.00 arasında Kadeş Barış Meydanı’nda kan bağışı kampanyası, 11.00’de Çorum Şehitliği ziyareti, 12.00’de Ulucami’de mevlid-i şerif okunması, 16.00’da 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’nın, 17.30’da Mustafa Avcu’nun mezarlık ziyareti, 20.40’da Ulucami önünden 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Yürüyüşü yapılacak.

MEYDANDAKİ PROGRAMIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan 15 Temmuz’da saat 20.40’ta yapılacak 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Yürüyüşü programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayacak, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua ile devam edecek. Programda ayrıca; protokol konuşmaları, bando ve mehteran konseri, halkoyunları gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının dinlenmesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu video gösterisi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusunun bitiminde sancağın, sporcular tarafından Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teslim edilmesiyle devam edecek törende dereceye giren öğrenci ve sporcuların ödülleri de verilecek. Etkinlikte son olarak Uğur Işılak konseri yapılacak.

Editör: Haber Merkezi