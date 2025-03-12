Olayın birkaç boyutu olduğunu belirten Vali Çalgan, “Hiçbir boyutu ihmal edilmeksizin bütün gerekenler yapılmakta. Bir boyutu usulsüzlüğü yapan mühendis veya mühendislerin adalete teslim edilmesi, bir tanesi şu an tutuklu. İkinci boyutu bu ihmal, usulsüzlük ortalama bir ihtimamla, dikkatle, sağlıklı bir görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Bu da olayın kamu görevlilerinin sorumluluğu boyutu demektir. Buna da bakılacak. Konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu inşallah en kısa zamanda müfettişlerimiz gelip buna da bakacaklar. Üçüncü boyutu da bu kişilerin projelerini çizdiği binalar -ki şimdiden başlandı- süratle tespit edilecek. Bağımsız bilirkişilerce incelecek. Çünkü bu kişilerin yapmış olduğu bütün projelerde bu hileyi yapmış olma ihtimalleri düşük bir ihtimal.” dedi.

Önce hangi projelerde usulsüzlük olduğunun tespit edileceğini aktaran Vali Çalgan, sonra da bina sıhhati açısından önemli bir güvenlik problemi yaratıp yaratmadığı noktasında bilirkişilerin kararlaştıracağını söyledi. Bundan sonrasının ise binayı satın alanlar ve müteahhitlerin, mühendisle adli dava konusu yapılacak konular olduğunu bildirdi.