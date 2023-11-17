ÇORUM DEFTERDARLIĞI

ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda bilgileri yazılı bulanan mükelleflere, isimleri hizalarında gösterilen Tebliğ Evrakları Alma Haberli Yazı , Vergi Ceza İhbarnameleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun

101 inci maddesi kapsamında muhatabın bilinen adreste olmadığı, Bu Kanunun birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamadığından ve adres

kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmadığından, aynı Kanunun 103. Maddesindeki şartların oluşması nedeniyle ilan Yolu ile Tebliğ yapılması gerektiği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz

konusu tebliğ evrakları dairemizin ilan asmaya mahsus panosuna 13/11/2023 günü asılmıştır.

İş bu tebliğ evraklarımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (on beş) günlük sürenin sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1 ) ay

içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerinin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı,

aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı aynı kanunun 103-106 ncı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

SIRA

NO VERGİ NUMARASI ADI SOYADI VEYA ÜNVANI MÜKELLEFİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI BİR

YERLEŞİM ADRESİ OLMAMASI VERGİNİN

NEV'İ CEZANIN NEV'İ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN

MİKTARI DÖNEMİ