|
ÇORUM DEFTERDARLIĞI
|
ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
Aşağıda bilgileri yazılı bulanan mükelleflere, isimleri hizalarında gösterilen Tebliğ Evrakları Alma Haberli Yazı , Vergi Ceza İhbarnameleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
|
101 inci maddesi kapsamında muhatabın bilinen adreste olmadığı, Bu Kanunun birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamadığından ve adres
|
kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmadığından, aynı Kanunun 103. Maddesindeki şartların oluşması nedeniyle ilan Yolu ile Tebliğ yapılması gerektiği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz
|
konusu tebliğ evrakları dairemizin ilan asmaya mahsus panosuna 13/11/2023 günü asılmıştır.
|
İş bu tebliğ evraklarımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (on beş) günlük sürenin sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1 ) ay
|
içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerinin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı,
|
aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı aynı kanunun 103-106 ncı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
|
SIRA
|
VERGİ NUMARASI
|
ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|
MÜKELLEFİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI BİR
|
VERGİNİN
|
CEZANIN NEV'İ
|
VERGİNİN MİKTARI
|
CEZANIN
|
DÖNEMİ
|
1
|
0481155085
|
ABD AL-BAR QASIM ALI ALANET
|
ÖTV
|
VER. ZİY.CZ.
|
18.615,82
|
18.615,82
|
03/2022
ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ