1919’da zor şartlar içerisinde yakılan istiklal meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlandığını ifade eden Başaranhıncal ve Karadaş, ayrıca şunları dile getirdiler:

“Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz ve milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Atalarımız, tarihin her döneminde milli egemenliğini ve bağımsızlığını korumayı başarmış, büyük bedeller ödeyerek bizlere parlak zaferlerle dolu bir tarih bırakmıştır. Vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için ecdadımızdan miras aldığımız vatan sevgisine, aynı inançla birlik ve beraberliğimizi korumak için bugün de yarın da aynı bilinçle sahip çıkacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, ulusumuza bu güzel vatanı emanet eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)

