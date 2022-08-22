Edinilen bilgiye göre, Çorum-Amasya Karayolu 24. Kilometresinde bulunan Kuşsaray köyü mevkiinde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan adli aramada 20 şişe 70 cl kaçak sahte bandrollü Chivas Regal marka viski, 15 şişe 70 cl kaçak sahte bandrollü Johnnie Walker marka viski, 15 şişe 70 cl kaçak sahte bandrollü Jack Daniels marka viski ve 15 şişe 70 cl kaçak sahte bandrollü Dimple Golden Selection marka viski olmak üzere toplam 65 şişe 70 cl kaçak/sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sahibi hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.