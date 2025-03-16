Çorum OSB’de yapılan toplantıda, firma talepleri, süre uzatımları, mesleki eğitim konuları ve Çorum'a yeni yatırımcı çekilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıyı Vali Çalgan yönetti. Toplantıda, OSB'de faaliyet gösteren firmaların talepleri ve süre uzatım talepleri görüşüldü. Ayrıca, mesleki eğitim konuları değerlendirilerek, OSB'deki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Çorum'a yeni yatırımcı çekilmesi için yapılabilecek çalışmalar oldu. Bu kapsamda, Çorum OSB'nin avantajları, yatırımcılara sunulan teşvikler ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Toplantı, alınan kararlar ve yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi