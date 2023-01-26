Canlar tarafından Nevşehir Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenen “Yusuf Eren için bende varım” bağış gecesinin yapıldığı saatlerde Yusuf Eren'in Instagram canlı yayınını açan Nefes ekibi, canlı yayında büyük bir bağışa imza attı.

Yayın boyunca hem Çorum'dan hem de ülke genelinden ekip üyelerinin, siyasetçilerin iş insanlarının canlı yanına bağlandığı gece Nefes Ekibi başkanı Erhan Avcı ve Begüm Burcu moderatörlüğünde 21.30'dan 00.30'a kadar sürdü. Nefes ekibinin yaptığı Yusuf Eren Doğum günü özel programında 3 saatte 264 bin 520 liralık rekor bir rakamla yayın tamamlandı.

Büyük sürprizlerin yaşandığı canlı yayına SMA hastası olan ve şuan % 80 oranıyla kampanyası devam eden Özgecan'ın ailesinin katılması gecenin en büyük sürpriz olurken, Çorum Ülkü Ocakları eski Başkanı iş insanı Ahmet Hattap İmal, MHP Uğurludağ Belediye Meclis Üyesi Sezer Bici, İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Fatih Koca, Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Fahrettin Şeherli, Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Aydın Akagündüz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oğlu Muhammed Aşgın ve nefes ekibini üyelerinin bağışları ile geceye damga vurdu.

Farklı illerden farklı ülkelerden Nefes üyelerinin de canlı yayın konuğu olduğu gece de Nefes Ekibi Başkanı Erhan Avcı, yayında Yusuf Eren’e yüklü bir bağış desteğinin yapılmasında gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla yüreklerini ortaya koyan ekibin tüm üyelerine teşekkür etti.

Canlı yayının final bölümünde Yusuf Eren'in babası Yüksel Gostak ve Yusufcanların Başkanı Ramazan Tavsamaz'ında canlı yayına bağlanarak Nefes ekibine emekleri ve destekleri için teşekkür etti.

Nefes Yusuf Eren doğum günü gecesi Nefes ekibi üyeleri ve canlı yayın katılımcıları tarafından Yusuf Eren'e bağışlanan toplam meblanın alkışlar eşliğinde açıklanmasıyla son buldu.

(Haber Merkezi)

