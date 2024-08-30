T.C

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2024/5134 ESAS

Para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılması veya yapılmamasına, irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin ilamların yerine getirilmesinde

İCRA EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi: SELMA BORAN, 40264058874 TC Nolu,Gülabibey Mah. Bağcılar 88. Sk. No:6 İç Kapı No:1 Çorum Merkez / ÇORUM vekili Av. Münevver Melisa Koç Mesci Üçtutlar Mh. Üçtutlar 5.Sk. Fatih C Blok Kat:1 Çorum Merkez / ÇORUM

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: TAHSİN BORAN, 38500116778 TC Nolu,

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi: TAHSİN BORAN 90.000,00 TL maddi tazminat (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 90.000,00 TL manevi tazminat (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 74.805,00 TL ziynet alacağı (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 383,75 TL yargılama gideri (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 17.900,00 TL boşanma davası vekalet ücreti (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 654,37 TL ziynet davası yargılama gideri (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 17.900,00 TL ziynet davası vekalet ücreti (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 2.044,00 TL ziynet alacağına işlemiş faiz 1.596,91 TL toplam harç miktarı (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 295.284,03 TL Toplam Alacak Alacağın tahsili tarihine kadar %9 faizi masraf ve vekalet ücreti ile tahsili,kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı, yerleşim yerindeki adresleri

5-İlanı veren mahkeme ve ilamın tarih ve numarası: Çorum 2. Aile Mahkemesi'nin 2022 / 658 (Hukuk Dava Dosyası) esas ve 2024/94 karar sayılı 25/01/2024 karar tarihli ilanı.

6-İlan veya belgeye dayalı olarak istenen alacağın veya teminatın; yapılması veya yapılmaması istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa hakkının neden ibaret olduğu ve faizi : Haciz

A) Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmaz;İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay'dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandıracağınız,

B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren ..... süre içinde yapmanız, aksi halde 30 uncu madde gereğince ilam hükmünün icra en yerine getirileceği, iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C) Yukarıda yazılı işin ...... süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D) Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilam hükmü yerine getirildikten sonra, ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilam hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E) Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklenmeniz (kaldırmanız), aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur. 01/03/2024

(İİK m.30, 31, 32)

Merve KÖROĞLU

İcra Müdür Yardımcısı

277475

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR810001500158007307582239

Vergi Dairesi Adı / No: ÇORUM VERGİ DAİRESİ - 2620534367