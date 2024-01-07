Kırmızı-siyahlı takım, Cuma günü çift idman yaptıktan sonra Cumartesi gününü taktik içerikli tek antrenmanla geçirdi. Bir gün tek, bir gün çift idman programı, bugün yapılan çift antrenmanla sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, bugün 11.00’de, otelin sahasında günün ilk antrenmanını gerçekleştirdiler. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgiye göre, tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma ile başlayıp 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, taktik çalışmayla sona erdi.

Çorum FK, günün ikinci antrenmanını ise 17.30’da, otelin fitnes salonunda yaptı. Ağırlık çalışmasının yapıldığı antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Ahlatcı Çorum FK yarın tek idmanla geçirecek olup, kamp dönemini yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.